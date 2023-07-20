الرئيس الفرنسي يجري تعديلاً وزارياً طفيفاً

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيت بورن، تعديلاً وزارياً طفيفاً، بعد أربعة أشهر من إنجاز إصلاح نظام التقاعد.

واحتفظ وزراء الداخلية والخارجية والمالية والعدل والجيوش والثقافة بحقائبهم الوزارية. بينما دخل عناصر جدد.

أبرز المغادرين هو وزير التعليم باب ندايي المتخصص في التاريخ الاجتماعي للولايات المتحدة والأقليات. فمنذ تسميته قبل 14 شهراً، أصبح هذا الوزير الهدف المفضل لليمين واليمين المتطرف في فرنسا. ولم يعد المدرّسون يقدّرون هذا الأستاذ الجامعي المحسوب على اليسار والذي كان يدير متحف تاريخ الهجرة.

وخلف نداي في منصبه وزير الموازنة غابريال أتال (34 عاماً).

الوزير الثاني المعني هو طبيب الطوارئ فرنسوا براون الذي سُمّي وزيراً للصحة في يوليو لكنه يُعتبر غير سياسي بشكل كاف. وحلّ مكانه أوريليان روسو، المدير السابق لمكتب رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن.

الوزيرة الثالثة المستهدفة في التعديل الوزاري هي الوزيرة المنتدبة لشؤون المواطنة مارلين شيابا.