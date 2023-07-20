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تحذيرات من تفاقم الجوع في بوركينا فاسو بسبب العنف

أرشيفية
21 يوليو 2023 01:04

واغادوغو (وكالات)

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ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية للإغاثة الإنسانية «آي آر سي» أمس، أن الصراع الجاري في بوركينا فاسو يتسبب في زيادة كبيرة في أعداد الجوعى. ووفقاً للجنة، يعاني حالياً، 2.2 مليون شخص من الجوع في تلك الدولة غير المستقرة بغرب أفريقيا. وبحلول سبتمبر، من المتوقع أن يرتفع العدد بنحو 50% إلى 3.3 مليون جائع. 
وقالت: «26 بلدة محاصرة من قبل جماعات إرهابية، تتعرض لأضرار بشكل خاص، إذ إن أكثر من 800 ألف من السكان، قدرتهم محدودة أو معدومة، على الحصول على السلع الضرورية الأساسية». 
ووفقاً للجنة الإنقاذ الدولية، تعد أزمة الغذاء في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، أكبر من ذي قبل. 
وأُغلقت الأسواق في الكثير من البلدات والقرى جراء الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر، ما ترك السكان من دون قدرة على الحصول على أغذية وإمدادات أساسية أخرى. 
إضافة إلى ذلك، تقيد أعمال العنف الجارية الوصول إلى الأراضي الزراعية، ما يؤثر بالتبعية على إنتاج الغذاء.

بوركينا فاسو
العنف
الجوع
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