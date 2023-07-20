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انفجار خط بـ«النهر الصناعي» يغرق أجدابيا الليبية

انفجار خط بـ«النهر الصناعي» يغرق أجدابيا الليبية
21 يوليو 2023 01:04

حسن الورفلي (بنغازي)

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أغرقت المياه أحياء وشوارع في مدينة أجدابيا، شمال شرقي ليبيا، وغمرت مساحات كبيرة من المزارع وحاصرت عائلات لمدة ساعات، بعدما انفجر خط مياه رئيسي يربط المدينة مع بنغازي.
ووقع الانفجار قبل ساعات قليلة من فجر أمس، إثر عطل في أحد أنابيب النهر الصناعي قرب المحطة 41 الواقعة بين أجدابيا والزويتينة، مما ترتب عليه إيقاف الإمداد المائي لأجدابيا، حسب المسؤول بالبلدية أشرف القطعاني.
وتسببت الخسائر بنفوق قطعان من الحيوانات وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتسرب كميات ضخمة من المياه تقدر بنحو 70 ألف متر مكعب، وفق قراءة المراقبة الإلكترونية في جهاز النهر الصناعي.
وأغلقت فرق الصيانة الخط وأوقفت التسريب، فيما تستعد لعمل الصيانة اللازمة، لكن الأمر يستلزم تجفيف المياه المتراكمة، وقد تستغرق الأعمال نحو شهر، كما يرجح المسؤول المحلي.

ليبيا
بنغازي
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