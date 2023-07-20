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حرائق تغلق أكبر معبر حدودي بين تونس والجزائر

حرائق تغلق أكبر معبر حدودي بين تونس والجزائر
21 يوليو 2023 01:04

تونس (الاتحاد)

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تسببت حرائق الغابات المشتعلة في شمال غربي تونس بإغلاق معبر «أم الطبول» الحدودي، الأكبر بين تونس والجزائر، فيما تم تحويل حركة السير إلى منافذ أخرى بين البلدين.
وقال محافظ ولاية جندوبة التونسية: إن وحدات الحماية المدنية أجلت عائلات من منازلهم بسبب الحرائق، مشيراً إلى قرب السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ 3 أيام.
بدوره، قال المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي: إنّ «عمليات الإطفاء متواصلة بالتنسيق مع الجيش من خلال تخصيص طائرة للوصول للنيران في المناطق الصعبة».
وتشهد تونس حالياً موجة حرّ تتجاوز المعدّلات العادية بما بين 6 و10 درجات.
وتتواتر الحرائق في تونس خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الغابات وفي حقول مزارع الحبوب.

الجزائر
تونس
الجزائر وتونس
حرائق الغابات
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