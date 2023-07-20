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16 قتيلاً إثر هطول أمطار غزيرة في الهند

16 قتيلاً إثر هطول أمطار غزيرة في الهند
21 يوليو 2023 01:04

إيرشالوادي (وكالات)

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أعلن مسؤولون في الهند أن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات جمة في منطقة تضاريسها وعرة ووسط أحوال جوية سيئة وهم يبحثون عن ناجين أمس، بعد انهيار أرضي أودى بحياة ما لا يقل عن 16 شخصا في قرية جبلية إثر هطول مياه الأمطار الغزيرة على المنحدرات. وأحدثت موجة من الحر الشديد وحرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات أضراراً كبيرة في شتى أنحاء العالم في الأيام القليلة الماضية، مما أثار مخاوف جديدة بشأن وتيرة تغير المناخ. وقال المسؤولون إن انهياراً أرضياً وقع خلال الليل في قرية إيرشالوادي الصغيرة النائية بولاية مهاراشترا بغرب البلاد والواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً من مومباي. وأبلغ نائب رئيس وزراء الولاية ديفيندرا فادنافيس برلمان الولاية بأنه جرى انتشال 16 جثة وإنقاذ أكثر من 80، إلا أن التقديرات تشير إلى أن 225 شخصاً على الأقل كانوا يعيشون في القرية الصغيرة. وسبق أن أشارت تقارير أولية إلى مخاوف من احتمال أن يكون هناك نحو 100 شخص محاصرين إثر الانهيار وأن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات تحت الأمطار الغزيرة للعثور على ناجين بعد 12 ساعة من وقوع الكارثة.

أمطار غزيرة
الهند
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