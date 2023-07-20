الجمعة 21 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إضرابات بريطانيا تطال المستشفيات والقطارات

إضرابات بريطانيا تطال المستشفيات والقطارات
21 يوليو 2023 01:04

لندن (وكالات)

أخبار ذات صلة
حزب المحافظين البريطاني يخسر الانتخابات الفرعية في دائرتين
إضراب آلاف الأطباء في بريطانيا بسبب الأجور

واجهت المملكة المتحدة، أمس، إضرابات جديدة طالت المستشفيات، حيث توقف آلاف الأطباء المتخصصين عن العمل لأول مرة منذ عشر سنوات، وأثرت على السكك الحديدية حيث يُضرب سائقو القطارات عن العمل مجدداً. ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب لمواجهة تضخم يتراجع لكنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع، وسجّل 7.9% في يونيو على أساس سنوي. وبعد الممرضات وطواقم الإسعاف و«الأطباء المبتدئين»، جاء دور «الاستشاريين»، أي الأطباء الأكثر خبرة، للتوقف عن العمل في المستشفيات الإنجليزية هذا الأسبوع. وبدأ هؤلاء الأطباء إضراباً لمدة 48 ساعة أمس، وانضم إليهم أطباء الأسنان بالمستشفيات. وأدّى إضراب الأطباء المبتدئين الذي استمر خمسة أيام حتى الثلاثاء الماضي إلى تأجيل أكثر من 100 ألف موعد. وحذرت خدمات السكك الحديدية من أن الخدمة ستكون «محدودة أو معدومة على جزء كبير من الشبكة»، أمس وفي 22 يوليو و29 منه.

بريطانيا
المملكة المتحدة
الإضرابات العمالية
آخر الأخبار
"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة"
الاقتصادي
"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة"
اليوم 13:03
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
عربي ودولي
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
اليوم 13:00
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
الرياضي
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
اليوم 12:37
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
الرياضي
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
اليوم 12:30
كين يضع توتنهام بين خيارين
الرياضي
كين يضع توتنهام بين خيارين
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©