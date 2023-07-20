إضرابات بريطانيا تطال المستشفيات والقطارات

لندن (وكالات)

واجهت المملكة المتحدة، أمس، إضرابات جديدة طالت المستشفيات، حيث توقف آلاف الأطباء المتخصصين عن العمل لأول مرة منذ عشر سنوات، وأثرت على السكك الحديدية حيث يُضرب سائقو القطارات عن العمل مجدداً. ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب لمواجهة تضخم يتراجع لكنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع، وسجّل 7.9% في يونيو على أساس سنوي. وبعد الممرضات وطواقم الإسعاف و«الأطباء المبتدئين»، جاء دور «الاستشاريين»، أي الأطباء الأكثر خبرة، للتوقف عن العمل في المستشفيات الإنجليزية هذا الأسبوع. وبدأ هؤلاء الأطباء إضراباً لمدة 48 ساعة أمس، وانضم إليهم أطباء الأسنان بالمستشفيات. وأدّى إضراب الأطباء المبتدئين الذي استمر خمسة أيام حتى الثلاثاء الماضي إلى تأجيل أكثر من 100 ألف موعد. وحذرت خدمات السكك الحديدية من أن الخدمة ستكون «محدودة أو معدومة على جزء كبير من الشبكة»، أمس وفي 22 يوليو و29 منه.