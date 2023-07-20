تركيا تعلِّق على الإساءة إلى القرآن في السويد

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تندد بشدة «بالهجوم الحقير» على القرآن الكريم أمام سفارة العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية «نندد بشدة بالهجوم الحقير على كتابنا المقدس القرآن أمام سفارة العراق في ستوكهولم».

ودعت تركيا السويد إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة لمنع (تكرار) جريمة الكراهية هذه» بحق الإسلام.

ووسط حماية الشرطة السويدية، قام المتطرف بالإساءة إلى المصحف أمام السفارة العراقية، في حين احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.

منذ يناير الماضي، جرى حرق نسخ المصحف الشريف أو صفحات منه، مرتين في السويد، آخرها في يونيو على يد الشخص الذي نفذ فعلته الإجرامية اليوم.

وأثارت الإساءة إلى القرآن الكريم الاستنكار في العالم الإسلامي والعديد من الدول ومن قبل منظمات دولية.