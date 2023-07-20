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ارتفاع أسعار القمح العالمية

ارتفاع أسعار القمح العالمية
21 يوليو 2023 01:04

شيكاغو (وكالات)

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واصلت أسعار القمح العالمية ارتفاعها في تعاملات أمس، في ظل تزايد التهديدات التي تحيط بتجارة الحبوب العالمية، بعد أن حذرت كل من أوكرانيا وروسيا السفن المتجهة إلى موانئ كل دولة منهما من احتمال التعامل معها كأهداف عسكرية.  وأدت التهديدات إلى تبديد الآمال في أن تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يعد تاريخياً طريق الشحن الأكثر أهمية، مما أدى إلى نقل الإمدادات المتجهة إلى الأسواق العالمية من خلال طرق أضيق وأكثر تعقيداً.  وارتفع سعر القمح في تعاملات صباح أمس في بورصة شيكاغو  بنسبة  0.8 إلى  7.3325 دولار للبوشل تسليم سبتمبر المقبل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ  ثلاثة أسابيع. في المقابل تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا  بنسبة طفيفة.

أسعار القمح
القمح
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