دعوة لاجتماع «التعاون الإسلامي» بعد الإساءة للقرآن

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، ممثلية العراق الدائمة في جدة إلى تجديد طلب العراق عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس الرد على تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم.

وقال أحمد الصحاف، المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، في بيان صحفي، إن «وزير الخارجية وجَّه بإرسال مذكرة إلى جامعة الدول العربية حول تطورات حادثة الإساءة للقرآن الكريم وإن إجراءات الحكومة العراقية بشأن حادثة حرق القرآن الكريم تأتي في إطار احترام الديانات السماوية وإجراءات الوزارة جاءت عاجلة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا».

وذكر أن «الدبلوماسيَّة العراقية بدأت بمسار متصاعد لإجراءاتها منذ الحادثة الأولى للإساءة إلى القرآن الكريم والتزمنا مساراً ثنائياً ومتعدد الأطراف للتعبير عن حرصنا على الدفاع عن المقدسات بشكل إجرائي».

وشهد العراق اليوم حركة احتجاجات غاضبة على خلفية سماح السلطات السويدية بتجديد حرق نسخة من القرآن الكريم في مملكة السويد للمرة الثانية في فترة وجيزة.