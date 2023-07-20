الاتحاد الأوروبي يريد رصد مبلغ ضخم للدفاع عن أوكرانيا

يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق بمبلغ 20 مليار يورو على مدى أربع سنوات، بهدف مواصلة دعم الجيش الأوكراني في الأزمة الحالية، على ما أفادت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس.

وقال جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل «سنبحث سبل مواصلة دعم أوكرانيا على المدى البعيد، والتعهدات الأمنية والضمانات التي يمكننا تقديمها».

وأضاف «عرضنا خطة تهدف إلى ضمان دعم مالي لأوكرانيا اعتباراً من العام المقبل، ما سيمثل مبلغاً كبيراً، وآمل أن يؤيدها الوزراء»، رافضاً تحديد القيمة قبل أن تبحثها الدول الـ 27.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن المساعدة العسكرية المطروحة تبلغ خمسة مليارات يورو في السنة على مدى أربع سنوات من 2024 إلى 2027، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال في «بدايتها».

وسيجري نقاش معمق حول مشروع «صندوق الدفاع» في 31 أغسطس المقبل خلال لقاء غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مدينة توليدو (إسبانيا) تنظمه الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد.