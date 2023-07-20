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روسيا تدلي بتوضيح حول الملاحة في البحر الأسود

سفينة شحن تحمل حبوبا أوكرانية في البحر الأسود
20 يوليو 2023 22:17

قال أناتولي أنتونوف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إن موسكو لا تعتزم مهاجمة سفن مدنية في البحر الأسود.
جاءت تصريحات السفير الروسي في تعليقات نشرتها السفارة الروسية في واشنطن.
وقالت روسيا، أمس الأربعاء، إنها ستعتبر جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة للشحنات العسكرية والدول التي ترفع هذه السفن أعلامها أطرافا في الأزمة الأوكرانية.
أدلت روسيا بهذا التحذير بعد انسحابها من اتفاق استمر لمدة عام ومنح السفن الناقلة للحبوب الأوكرانية ممرا آمنا على الرغم من الأزمة. وقالت موسكو إنها ستتعامل، اعتبارا من اليوم الخميس، مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود بوصفها "تنقل شحنات عسكرية محتملة".
وتعليقا على القرار، قال البيت الأبيض إن روسيا قد توسع عملياتها لتشمل هجمات على حركة الملاحة المدنية في البحر الأسود.
بدورها، أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنّها ستعتبر أيّ سفينة في البحر الأسود متّجهة إلى موانئ روسية، "سفناً عسكرية" محتملة، بدءاً من يوم غد الجمعة.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، إنّ "جميع السفن المبحرة في مياه البحر الأسود في اتجاه الموانئ الروسية... قد تُعتبر أنّها تحمل بضائع عسكرية مع جميع المخاطر المرتبطة بذلك".

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المصدر: وكالات
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الملاحة البحرية
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