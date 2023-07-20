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بيلاروسيا: فاغنر تتدرب مع قواتنا الخاصة

جندي من بيلاروسيا وعنصر من فاغنر خلال التدريب
20 يوليو 2023 21:56

أعلنت مينسك، اليوم الخميس، أنّ مقاتلي مجموعة فاغنر يتدرّبون مع القوات الخاصة البيلاروسية.
وصلت عناصر المجموعة إلى بيلاروسيا بعد فشل تمرّدهم ضدّ القيادة العسكرية الروسية في نهاية يونيو الماضي.
وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية على تلغرام إنّه "خلال الأسبوع، ستقوم وحدات في القوات الخاصة البيلاروسية وممثلون لمجموعة فاغنر بالتدّرب على مهمّات قتالية في موقع بريتسكي للتدريب" قرب الحدود مع بولندا.
ثم نشرت الوزارة "صورا أولى" لهذه التدريبات. وأوضحت أنه "في الوضع الجيوسياسي الحالي، تعد تجربة القتال الحقيقية (لفاغنر) فرصة لمواصلة تطوير" حداثة الجيش البيلاروسي وإعادة تجهيزه.
وذكرت مينسك، الأسبوع الماضي، أنّ مقاتلي فاغنر يدربون مجندين من بيلاروسا في موقع تدريب جنوب شرق العاصمة.
وتقع ساحة "بريتسكي" للتدريب على بعد أقل من خمسة كيلومترات من الحدود مع بولندا. وأكدت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الخميس، أنها "عززت تعاون الجيش البولندي مع حرس الحدود، بما يشمل تكثيف العمليات المشتركة على الحدود".

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المصدر: وكالات
بيلاروسيا
مجموعة فاغنر
تدريبات عسكرية
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