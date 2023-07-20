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إيطاليا ترد على تغريدة لوزير ألماني

كارل لاوترباخ، وزير الصحة الألماني
20 يوليو 2023 21:45

ردت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي على تغريدة نشرها وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ على موقع تويتر.
يزور لاوترباخ إيطاليا وسط موجة حر شديد.
وتساءل لاوترباخ، في التغريدة، لدى وصوله إلى مدينة بولونيا شمالي إيطاليا عن مستقبل البلاد كمقصد سياحي بسبب الحرارة الشديدة.
شهدت درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا في إيطاليا ودول أخرى جنوبي أوروبا، مما دفع المسؤولين إلى إصدار تحذيرات وإغلاق أماكن جذب سياحية كبرى وتقديم المساعدة للمعرضين للخطر. كتب لاوترباخ "موجة الحر مدهشة هنا. إذا استمرت هكذا، لن يكون لهذه المقاصد السياحية مستقبل على المدى الطويل".
وأضاف الوزير الأماني أن "التغير المناخي يدمر جنوبي أوروبا. هناك عهد يشارف على النهاية".
وسرعان ما ردت إيطاليا. حيث ذكرت وزيرة السياحة إن إيطاليا ما زالت تتطلع إلى استقبال لاوترباخ مجددا كسائح.
وقالت سانتانكي، في بيان "أود أن أشكر وزير الصحة الألماني على اختيار إيطاليا التي لطالما كانت، برغم كل شيء، المقصد السياحي المفضل لرفاقه".

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المصدر: د ب أ
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