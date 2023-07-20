"بريكس" تكشف عن طلب قدمته إليها دول عدة

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أن 22 دولة من جميع أنحاء العالم تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة "بريكس" بينما أبدت دول أخرى اهتمامها بذلك.

وتترأس جنوب أفريقيا، حاليا، مجموعة دول بريكس (جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) وستستضيف من 22 إلى 24 أغسطس القمة الـ15 لهذه الدول الناشئة. وكانت "بريكس" لمحت إلى أنها منفتحة على التوسع.

وقال أنيل سوكلال مندوب جنوب أفريقيا في مجموعة "بريكس" إن "22 دولة تواصلت رسميا مع دول بريكس لتصبح عضوا في بريكس بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت بشكل غير رسمي عن الانضمام لبريكس".

وقال سوكلال، في إحاطة صحفية في جوهانسبرغ، إن الاهتمام المتزايد بالتكتل "ليس بالأمر الجديد" لكنه يشير إلى "الثقة" بالعمل الذي قامت به "بريكس" طوال 15 عاما من وجودها.

ورأى سوكلال أن "بريكس" ليست مجرد "قوة سياسية (..) عبر محاولتها تغيير خطوط الصدع في مجال السياسة العالمية، لكنها تغير أيضا ما يحدث في الفضاء الاقتصادي على مستوى العالم".

وأكد أن "البنية العالمية الحالية لا تزال غير متكافئة وتستمر في تهميش الدول النامية (..) ولا تزال خاضعة لهيمنة عدد قليل. لا نرغب بعالم مماثل. نرغب بعالم يتم فيه سماع أصواتنا".

وأطلقت مجموعة "بريكس BRICS"، رسميا عام 2009.

تتألف كلمة BRICS من الحروف الأولى من أسماء الدول المكونة للمجموعة وهي على التوالي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا.