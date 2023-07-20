بيونغ يانغ تحذّر من نشر غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنّ رسو غواصة أميركية مزوّدة بأسلحة نووية في مرفأ في كوريا الجنوبية "قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية".

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيان "أذكّر الجيش الأميركي بأن النشر المتزايد للغواصة النووية الاستراتيجية ووسائل استراتيجية أخرى قد تنطبق عليه شروط استخدام الأسلحة النووية كما هي محددة في التشريعات السارية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن سياسة القوة النووية".

وكان البيت الأبيض أعلن، أول أمس الثلاثاء، أنّ غوّاصة أميركية مسلّحة نووياً سترسو في الموانئ الكورية الجنوبية للمرة الأولى منذ أربعة عقود.

وقام رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذي سعى إلى تعزيز العلاقات بين سيول وواشنطن في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة، بزيارة غواصة من طراز "أوهايو"، أمس الأربعاء، في ميناء بوسان الجنوبي.