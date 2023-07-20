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كييف توجّه تحذيراً بشأن الملاحة في البحر الأسود

سفينة محملة بالحبوب في البحر الأسود
20 يوليو 2023 17:54

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنّها ستعتبر أيّ سفينة في البحر الأسود متّجهة إلى موانئ روسية، "سفناً عسكرية" محتملة، بدءاً من يوم غد الجمعة.
يأتي ذلك غداة قرار مماثل اتّخذته موسكو بشأن السفن المتّجهة إلى الموانئ الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، إنّ "جميع السفن المبحرة في مياه البحر الأسود في اتجاه الموانئ الروسية... قد تُعتبر أنّها تحمل بضائع عسكرية مع جميع المخاطر المرتبطة بذلك".
كذلك، "منعت" الوزارة، اعتبارا من اليوم الخميس، الإبحار في المنطقة الشمالية الشرقية من البحر الأسود ومضيق "كيرتش" قبالة شبه جزيرة القرم.
ويأتي هذا التحذير بعد تحذير مماثل وجهته روسيا، أمس الأربعاء، قائلة إنها ستتعامل اعتبارا من الخميس مع السفن المتجهة الى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود بوصفها "تنقل شحنات عسكرية محتملة".
وانتهى العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الاثنين الماضي، بعد أن انسحبت منه روسيا بسبب عدم تطبيق اتفاق يسمح لها بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية.
كان الاتفاق، الذي تم التوصل إليه برعاية تركيا والأمم المتحدة، قد أتاح للسفن المحملة بالحبوب الإبحار من الموانئ الأوكرانية عبر ممرات بحرية آمنة.

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المصدر: وكالات
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