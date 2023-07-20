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رجال الإطفاء في اليونان يسيطرون على حريقين

رجال الإطفاء في اليونان يسيطرون على حريقين
20 يوليو 2023 16:28

أعلن المتحدث باسم فرقة الإطفاء في اليونان لإذاعة سكاي اليوم الخميس إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريقين من بين ثلاثة حرائق في شمال وغرب العاصمة أثينا. وأوضح المتحدث أن الوضع تحسن بصورة كبيرة.

ومازال هناك حرائق أصغر مستعرة في منطقة ديرفينوشوريا وبالقرب من بلدة لوتراكي، ولكن المسؤولين يأملون في إخمادها في وقت لاحق من اليوم.

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ومازال هناك حريق ثالث كبير مستعرا في منطقة غابات بجزيرة رودس، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.

وتشتعل الحرائق في الغابة بوسط جزيرة ابولونا، وتغطي النيران منطقة تقدر مساحتها بنحو 30 هيكتارا، أي ما يعادل نحو 30 ملعب كرة. وقد تحسن الوضع بصورة طفيفة بحلول صباح اليوم، ولكن التضاريس الصعبة مع جود أشجار طويلة تجعل إخماد الحريق عملا صعبا، وفقا لما ذكرته شبكة " إي ار تي". وقدرت فرقة الإطفاء خطورة اندلاع حرائق غابات بأنها أقل بوجه عام بالنسبة لليوم مقارنة بالأيام السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انحسار الرياح القوية. 

المصدر: د ب أ
اليونان
حرائق الغابات
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