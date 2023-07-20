الجمعة 21 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تعلن تعزيز مساعيها لأجل تصدير الحبوب من أوكرانيا

ألمانيا تعلن تعزيز مساعيها لأجل تصدير الحبوب من أوكرانيا
20 يوليو 2023 15:45

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تعزيز مساعيها لأجل إتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الخميس خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "مئات الآلاف من الأشخاص، إن لم نقل ملايين، بحاجة ملحة للحبوب من أوكرانيا... لهذا السبب نتعاون مع جميع الشركاء على مستوى العالم، كي لا تفسد الحبوب حاليا في الصوامع بأوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، وإنما لتصل إلى الناس في العالم الذين يحتاجونها بشدة".

أخبار ذات صلة
دراسة ترصد تزايد الإصابة بالسكري بين الأطفال في ألمانيا
بوتين يشترط عودة «سويفت» لاستئناف «صفقة الحبوب»

وذكرت بيربوك أنه من الممكن مستقبلا أن يتم نقل مزيد من الحبوب من أوكرانيا عبر السكك الحديدية. وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في تعزيز طرق نقل بديلة.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة"
الاقتصادي
"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة"
اليوم 13:03
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
عربي ودولي
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
اليوم 13:00
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
الرياضي
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
اليوم 12:37
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
الرياضي
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
اليوم 12:30
كين يضع توتنهام بين خيارين
الرياضي
كين يضع توتنهام بين خيارين
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©