ألمانيا تعلن تعزيز مساعيها لأجل تصدير الحبوب من أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تعزيز مساعيها لأجل إتاحة تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الخميس خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "مئات الآلاف من الأشخاص، إن لم نقل ملايين، بحاجة ملحة للحبوب من أوكرانيا... لهذا السبب نتعاون مع جميع الشركاء على مستوى العالم، كي لا تفسد الحبوب حاليا في الصوامع بأوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، وإنما لتصل إلى الناس في العالم الذين يحتاجونها بشدة".

وذكرت بيربوك أنه من الممكن مستقبلا أن يتم نقل مزيد من الحبوب من أوكرانيا عبر السكك الحديدية. وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في تعزيز طرق نقل بديلة.