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5 قتلى جراء عاصفة عنيفة في البلقان

5 قتلى جراء عاصفة عنيفة في البلقان
20 يوليو 2023 13:59

لقي خمسة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في عواصف رعدية عنيفة اجتاحت كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة مساء الأربعاء، بعد أيام من درجات حرارة مرتفعة جدّاً في البلقان.
وقال توميسلاف توماسيفيتش رئيس بلدية العاصمة الكرواتية زغرب إنّ "هذه عاصفة غير مسبوقة وكذلك على صعيد الأضرار".
وتضرّرت أعمدة كهرباء واقتُلعت أسطح عدد من المنازل بسبب رياح عاتية، وغمرت المياه عدداً كبيراً من الشوارع.
وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ - ثلاثة في كرواتيا وواحد في سلوفينيا - بسبب سقوط أشجار، من بينهم اثنان في زغرب حيث غمرت المياه مستشفى، بحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.
وقالت الشرطة الكرواتية إنّ القتيل الثالث هو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا قضى عندما سقطت شجرة اقتلعتها الرياح من جذورها على شاحنته في شرق البلاد.
وفي زغرب، كانت فرق الطوارئ تعمل صباح الخميس لإزالة الأنقاض من الشوارع بينما دعت السلطات السكّان إلى تجنّب التوجه إلى الحدائق العامة.
وتسبّبت الرياح الشديدة بسقوط رافعة، مما أدى إلى إصابة رجل يعمل في مقصورة قيادتها بجروح خطيرة.
وفي سلوفينيا المجاورة، لقي شخص مصرعه جراء سقوط شجرة بالقرب من بحيرة بليد، بينما قتلت امرأة في برتشكو بشمال البوسنة خلال العاصفة، بحسب وسائل إعلام محلية.

المصدر: آ ف ب
البلقان
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