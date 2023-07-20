إضراب آلاف الأطباء في بريطانيا بسبب الأجور

بدأ الآلاف من كبار الأطباء الذين يعملون في هيئة الصحة الوطنية البريطانية ،الإضراب عن العمل في أنحاء انجلترا، مما تسبب في اضطراب الرعاية المقدمة للمرضى على نطاق واسع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية" بي إيه ميديا " أن الأطباء الاستشاريين و أطباء الأسنان المقيمين في المستشفيات سوف يضربون عن العمل لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم حتى السابعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) السبت المقبل.

وقال جوليان هارتلي، المدير التنفيذي بهيئة الصحة الوطنية ،لوكالة " بي ايه ميديا" " من المرجح أن يكون تأثير هذا الإضراب على المرضى والخدمات هو الأكبر إلى الآن". وأضاف "القطاع لا يمكن أن يعمل بدون أطباء استشاريين". ويأتي هذا الإضراب بعد يومين فقط من تنظيم الأطباء المبتدئين إضرابا لمدة خمسة أيام، يعد الأطول في تاريخ هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

وكانت الحكومة قد أخبرت الأطباء الاستشاريين أنهم سوف يحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 6% ، ولكن الرابطة الطبية البريطانية وصفت ذلك" بأنه "مثير للسخرية". وقالت الرابطة إن الاستشاريين وفقا لعقد 2003 يبدأ راتبهم الاساسي بـ 88 ألفا و364 جنيه استرليني (114 ألفا و387 دولار) ليرتفع إلى 119 ألفا و133 جنيه استرليني بعد نحو 19 عاما.