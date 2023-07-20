قتلى في انهيارات أرضية بالهند

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم إثر وقوع انهيار أرضي بعد هطول أمطار غزيرة في الهند.

ونقلت وكالتا أنباء آسيا الدولية وبريس تراست اوف انديا عن السلطات المحلية القول إن عدة أشخاص فقدوا في الانهيار الأرضي.

وقد وقع الانهيار في قرية إرشالوادي، على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق مومباي في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وذكرت الوكالتان أنه تم نقل أكثر من 20 مصاباً للمستشفى.

وقال مسؤول بإدارة الكوارث لصحيفة ذا انديان إكسبريس إن بعد هذه المنطقة يعوق أعمال الانقاذ المستمرة. وأضاف أن نحو 20 قرية تضررت. وقد زار رئيس وزراء ولاية ماهارشترا إيكناث شيندي الموقع اليوم الخميس.

ويشار إلى أن وقوع الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة أمر اعتيادي خلال موسم الأمطار الموسمية في جنوب آسيا. ويشار إلى أن موسم الأمطار الموسمية يمتد من يونيو حتى سبتمبر.