عاصفة رعدية قوية في عدة ولايات نمساوية

تعرضت ولايات "تيرول"، "شتايرمارك" و "كارنتن" النمساوية لعاصفة رعدية مصحوبة بهطول أمطار كثيفة وحبات برد ورياح قوية بلغت سرعتها 161 كم/ساعة، تسببت في حدوث أضرار مادية وتوقف حركة السكك الحديدية، ما اضطر رئيس الجمهورية الكسندر فان ديربلن لمغادرة قطار كان يستقله إلى مدينة "بريجنز" لافتتاح مهرجان المدينة مساء اليوم.

وكشف تقرير جهاز الدفاع المدني في ولاية "تيرول"، عن نشر نحو 170 فرقة إطفاء، وتسجيل نحو 720 عملية إنقاذ، قامت برفع الأشجار عن خطوط التيار الكهربائي وأسقف المنازل والمباني وفتح الطرق السريعة والرئيسة، ونزح الانهيارات الطينية وإصلاح أعطال التيار الكهربائي، وناشدت إدارة الولاية السكان بعدم مغادرة المنازل لأسباب غير ضرورية.

وأكدت المعلومات الواردة عن إدارة شبكات الكهرباء، استمرار معاناة نحو 10 آلاف عميل من انقطاع الكهرباء، وتضرر 288 محطة محولات في ولاية "تيرول"، وكذلك انقطاع الكهرباء عن نحو ألفي منزل في ولاية "شتايرمارك"، كما تسببت العاصفة في حدوث أضرار بالغة لحوالي 500 هكتار من الأراضي الزراعية في مناطق بمحيط ولاية "تيرول"، حيث بلغت قيمة الأضرار الزراعية نحو نصف مليون يورو، بحسب التقديرات الأولية.