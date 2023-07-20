قتلى في إطلاق نار بنيوزيلندا

قالت الشرطة النيوزيلندية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بعد أن فتح مسلح النار في موقع بناء في أكبر مدينة نيوزيلندية اليوم الخميس.

ودخل مسلح الموقع في الحي التجاري المركزي في أوكلاند حوالي الساعة 0720 صباحا بالتوقيت المحلي (1920 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش).

وقال القائم بأعمال مدير الشرطة صني باتيل إن شخصين قتلا وإن المسلح قتل أيضاً. وأضاف أنه وردت أنباء أيضاً عن وقوع إصابات متعددة.

وأضاف باتيل أن المسلح تحرك عبر موقع البناء واستمر في إطلاق النار.

وتابع: "لقد حاول أفرادنا التعامل معه"، مشيراً إلى أنه تم إعلان وفاة المسلح بعد وقت قصير. وقال: "ما حدث ينذر بالخطر بشكل مفهوم ونحن نطمئن الجمهور بأن هذا الحادث قد تم احتواؤه وأنه حادث معزول". وتابع أن هذا الحادث لا يشكل خطراً على الأمن القومي.