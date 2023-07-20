الجمعة 21 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق يدين حرق سفارة السويد ببغداد.. ويدعو لتحقيق عاجل

مبنى وزارة الخارجية العراقية
20 يوليو 2023 07:45

أدانت وزارة الخارجية العراقية بـ "أشد العبارات" حادثة إضرام النار في سفارة السويد لدى بغداد فجر اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "تُدينُ وزارة الخارجيّة بأشدِّ العبارات، حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس الموافِق 2023/7/20، إنَّ هذا الفعل يأتي في سياق الإعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها".

أخبار ذات صلة
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
تركيا تعلِّق على الإساءة إلى القرآن في السويد

وأكدت الوزارة أنَّ "الحكومةَ العراقيَّة أوعزت إلى الجهات الأمنيَّة المُختصَّة، بالتحقيق العاجل وإتخاذ الإجراءات الأمنيَّة اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرُّف على هُويةِ مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".

 

المصدر: وكالات
العراق
السويد
بغداد
آخر الأخبار
"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة"
الاقتصادي
"إثمار الدولية" تستحوذ على حصة في "نيرفانا القابضة"
اليوم 13:03
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
عربي ودولي
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
اليوم 13:00
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
الرياضي
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
اليوم 12:37
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
الرياضي
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
اليوم 12:30
كين يضع توتنهام بين خيارين
الرياضي
كين يضع توتنهام بين خيارين
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©