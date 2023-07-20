العراق يدين حرق سفارة السويد ببغداد.. ويدعو لتحقيق عاجل

أدانت وزارة الخارجية العراقية بـ "أشد العبارات" حادثة إضرام النار في سفارة السويد لدى بغداد فجر اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "تُدينُ وزارة الخارجيّة بأشدِّ العبارات، حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس الموافِق 2023/7/20، إنَّ هذا الفعل يأتي في سياق الإعتداء على البعثات الدبلوماسيَّة وتهديد أمنها".

وأكدت الوزارة أنَّ "الحكومةَ العراقيَّة أوعزت إلى الجهات الأمنيَّة المُختصَّة، بالتحقيق العاجل وإتخاذ الإجراءات الأمنيَّة اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرُّف على هُويةِ مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".