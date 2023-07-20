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مقتل 20 شخصاً في انهيارات أرضية بكولومبيا

مقتل 20 شخصاً في انهيارات أرضية بكولومبيا
20 يوليو 2023 07:34

قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم خمسة أطفال في انهيار أرضي في كولومبيا، حسبما ذكرت السلطات الأربعاء.

ولا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين، حسبما ذكرت فرقة الإطفاء في مقاطعة كونديناماركا. وترددت أنباء عن إصابة ستة أشخاص. ووفقاً للسلطات، تضرر 29 منزلاً، فضلاً عن العديد من الطرق وإمدادات الكهرباء والمياه.

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وفي بلدية كويتام المتضررة 50 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة بوجوتا استمرت أعمال البحث والإنقاذ يوم الأربعاء، وفقاً لهيئة الحماية المدنية.

وفي صباح يوم الثلاثاء، تسببت الأمطار الغزيرة في كويتام في فيضان مياه العديد من الجداول والأنهار.

المصدر: وكالات
كولومبيا
انهيارات أرضية
فيضانات
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