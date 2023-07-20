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انفجار غامض في جوهانسبرج يسفر عن إصابة 41 شخصاً

انفجار غامض في جوهانسبرج يسفر عن إصابة 41 شخصاً
20 يوليو 2023 07:22

أدى انفجار هز وسط جوهانسبرج الأربعاء ولم تعرف أسبابه حتى الآن إلى إصابة 41 شخصاً بجروح وإحداث دمار كبير في شارع رئيسي، وفق ما ذكر مسؤولون.
وكانت خدمات الطوارىء قد أفادت في البداية أن السبب وراء الانفجار تسرب للغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.
وقالت الشركة في بيان إنه "من غير المرجح" أن يكون الانفجار الذي تسبب في تشقق مدرج مطار وانقلاب سيارات "ناجماً عن خط أنابيب غاز أو تسرب".
وأضافت "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".

وقال بانيازا ليسوفي رئيس وزراء مقاطعة غوتينغ التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا، إن تحقيقاً أولياً أُجري لم يكشف عن سبب الانفجار، لكنه أكد أن "الوضع تحت السيطرة تماماً".

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وأضاف أن الخبراء "سيحصلون على الصورة الكاملة ويقدمون لنا النصح"، مشيراً إلى أن "الدمار كبير، والوضع سيء لقد حدث الأمر في وقت الذروة".

المصدر: وكالات
جوهانسبرج
انفجار
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