موسكو تمهل الأمم المتحدة 90 يوماً لمعالجة أزمة «تصدير الحبوب»

موسكو (وكالات)

أعلنت روسيا أمس أنه إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون ثلاثة أشهر فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية «الأمم المتحدة لا يزال أمامها ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج ملموسة، وإن كانت هناك نتائج ملموسة، فإننا سنستأنف المحادثات حول تلك المسألة الأوسع نطاقاً».

وأوقفت روسيا مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد 17 يوليو الجاري، وسحبت ضماناتها الأمنية للسفن في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة النزاع.

ومن جانبها تعمل السلطات الأوكرانية على إيجاد حل للقضية حالياً وتجري مشاورات على الساحة الدولية، حيث يعمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق «توافق دولي» بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب.

الى ذلك، قال صندوق النقد الدولي أمس إن انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح بالصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل. وقال متحدث باسم الصندوق إن المؤسسة المالية الدولية ستواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي.

في سياق آخر، قررالرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة بريكس في جنوب أفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات أمس، نقلتها وكالة نوفوستي، أن مشاركة بوتين في قمة «بريكس» ستكون «مشاركة كاملة». وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر القمة على رأس الوفد الروسي.

وفي وقت سابق أمس أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن بوتين لن يحضر قمة «بريكس»، وذلك «باتفاق متبادل»، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرجي لافروف.