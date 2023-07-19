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بوتين: سنعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا تمت استجابة مطالبنا

بوتين: سنعود إلى اتفاق الحبوب مع أوكرانيا إذا تمت استجابة مطالبنا
19 يوليو 2023 23:01

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمّت استجابة "كامل" مطالبها، وإلا فإنّ تمديد هذا الاتفاق "لن يعود له معنى".
وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه "ندرس إمكان العودة (الى الاتفاق)، ولكن بشرط: أن تؤخذ كلّ مبادىء مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفّذ بالكامل ومن دون استثناء".
وقررت روسيا هذا الأسبوع عدم تمديد الاتفاق للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد أشهر من الانتقادات للنص، اذ قالت موسكو إن إمداداتها من المنتجات الزراعية والأسمدة تعوقها العقوبات.

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المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
روسيا
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