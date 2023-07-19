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الأمم المتحدة تدعو طرفي الأزمة في السودان إلى وقف العمليات العسكرية فوراً

تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم
20 يوليو 2023 02:10

الخرطوم (الاتحاد)

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دعت بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونتاميس» القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف العمليات العسكرية فوراً، مؤكدة التزامها بدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان. وحثّت البعثة الأممية، في بيان لها «جميع القوات المعنية على وقف العمليات العسكرية على الفور من أجل تهدئة الوضع ومنع توسع الصراع»، داعيةً إلى استئناف المفاوضات.
وأعربت «يونيتامس» عن قلقها إزاء التطورات الجديدة في جنوب كردفان، مشيرة إلى أنها «تذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بضمان سلامة جميع المدنيين». وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مؤتمر «قمة دول جوار السودان»، الذي استضافته القاهرة مؤخراً، يأتي تأكيداً لحرص الدولة المصرية على أهمية التوصل لرؤية متكاملة تضمن إنهاء الصراع الحالي. وأعرب مدبولي، خلال جلسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين، عن تمنياته في أن تسهم التوصيات والمقترحات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر «قمة دول جوار السودان» في إنهاء الأزمة الحالية، وأن يعود للسودان استقراره وأمنه. وشدد رئيس الوزراء المصري على «ضرورة حقن دماء أبناء الشعب السوداني، والعمل على الحد من التداعيات السلبية لتلك الأزمة على دول الجوار». وتضمن البيان الختامي لـ«قمة جوار السودان»، 8 بنود أبرزها «التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار».

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