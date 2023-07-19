مباحثات ليبية حول توحيد الجهود الدولية للوصول للانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، سبل توحيد الجهود الدولية من أجل الوصول للانتخابات «في أفضل الظروف الممكنة».

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي بالدبيبة، في طرابلس، حيث اتفقا على ضرورة استمرار دعم جهود المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، في هذا الصدد، وفق بيان لمنصة «حكوماتنا» التابعة لحكومة الوحدة. وأضاف البيان: «تطرق الجانبان، خلال الاجتماع، إلى مناقشة دور لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وأهمية تضافر كل المؤسسات لإنجاح مهمتها».

من جانبه، أكد الدبيبة دعمه الكامل لعمل لجنة متابعة الإنفاق، مشدداً على ضرورة إطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الذي تبنته الحكومة في عملها. وفي وقت سابق أمس الأول، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الاستعداد لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال. والأسبوع الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي، خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية. وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة «6+6» إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلاً في البلاد ومطالبات بتعديلها، من قبل أعضاء في مجلس النواب، بينما تُصر اللجنة على أن قوانينها «نهائية ونافذة».