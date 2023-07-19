الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 30 إرهابياً بعملية عسكرية جنوبي الصومال

جنود صوماليون خلال عملية عسكرية ضد الإرهاب في شبيلي الوسطى (من المصدر)
20 يوليو 2023 02:10

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشباب» تقطع إمدادات الغذاء والنقل عن «بيدوا» الصومالية
الصومال: جهود كبيرة لتحقيق انتقال أمني سلس

أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 30 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، في عملية عسكرية بولاية «هيرشبيلي» جنوبي البلاد.
وقال قائد الفرقة 18 للقوات الخاصة بالجيش بشير عبد الله، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن «وحدات من القوات الخاصة نفذت عملية عسكرية في بلدة عيل قرع بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي البلاد».
وأضاف أن «العملية العسكرية استهدفت تجمعاً لمقاتلي الشباب الذين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية ضد مراكز عسكرية حكومية».
وبحسب القائد العسكري، فقد أدت العملية إلى «مقتل 30 من عناصر الحركة، فيما تم مصادرة عتاد عسكري كان بحوزة الإرهابيين».
وأشار إلى أن «الجيش يواصل عملياته العسكرية التي شملت قرى وبلدات تقع بين إقليمي جلجدود وشبيلي الوسطى». من جانبه، أوضح  المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبد الله علي عانود، في مؤتمر صحفي، أن الجيش تمكن من تحييد 200 عنصر من ميليشيات «الشباب» في مناطق مختلفة خلال الأسبوع الجاري. وتأتي هذه العملية بعد يوم من إصدار محكمة القوات المسلحة، حكماً بالسجن لمدة 10 أعوام على عنصر إرهابي يدعى «يوسف حسن إبراهيم». ومنذ سنوات، تخوض الحكومة الصومالية بالتعاون مع القبائل المحلية، حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع 2004، وتبنت عدة تفجيرات داخل البلاد أسفرت عن قتلى وجرحى. في غضون ذلك، حذر سياسيون وسكان محليون من نشوب أزمة إنسانية، بعد حصار مستمر منذ أكثر من أسبوع على مدينة «بيدوا» في جنوب البلاد من قبل حركة «الشباب» الإرهابية. وبسبب الحصار، لم يعد من الممكن إدخال السلع إلى المدينة، وفقاً لما قالته عضوة البرلمان هاوو سوكور.  وأضافت أن «المدينة في وضع ينذر بالخطر». واشتكى السكان من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمياه.  ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش نحو 600 ألف شخص في «بيدوا»، بعد أن فروا إلى المدينة من الجفاف الشديد في السنوات الأخيرة. 
ويخشى المراقبون من أن تكون الحركة الإرهابية تريد استخدام الحصار لإحداث مجاعة وتجدد النزوح.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
الرياضي
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
اليوم 21:15
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©