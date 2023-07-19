لبنان: مرفأ بيروت والمطار جاهزان للتنقيب عن النفط والغاز

بيروت (الاتحاد)

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أمس، جهوزية مرفأ بيروت والمطار لمواكبة عمل شركة «توتال» خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز. وقال الوزير حمية، خلال اجتماعه في بيروت مع المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة «توتال» رومان دو لا مارتنير، إن «المرفأ والمطار أصبحا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9».

وأكد دولا مارتنير أن «التعاون كان سمة المرحلة السابقة بين الشركة والوزارة وكذلك مع الإدارات المعنية في مرفأ بيروت والمطار، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الانطلاق بعمليات الحفر المخطط لها سابقاً».