السعودية تعلن بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة

الرياض (الاتحاد)

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، وسط الاستعدادات المبذولة لاستقبال المعتمرين بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة. وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» على تكامل المجهودات ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم أفضل الخدمات وتمكين أكبر عدد من الأشخاص من أداء العمرة بأيسر السبل. وأشارت إلى أنه «بإمكان القادمين من خارج المملكة أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، التقديم على طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك، التي تتميز بتسهيل إجراءات القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل.