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السوداني: نعمل على تنظيم العلاقة مع «التحالف» بالعراق

جانب من اللقاء
20 يوليو 2023 02:11

هدى جاسم (بغداد)

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أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن بلاده تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي. 
وقال السوداني، خلال اجتماعه أمس، بوزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو الذي يزور العراق حالياً، إن «المرحلة مابعد الحرب على داعش في العراق تشهد تنامياً كبيراً لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية».  وأضاف، أن «الحكومة العراقية تولي اهتماماً بموضوع التدريب التسليح». 
وذكر السوداني أن «التعاون مع فرنسا لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، وإنما يمتدّ ليشمل مجالات عدة، في ظل توفر فرص حقيقية لعقد شراكة معززة للتكامل بين البلدين».

محمد شياع السوداني
العراق
الحكومة العراقية
رئيس الوزراء العراقي
داعش
التحالف الدولي
سيباستيان ليكورنو
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