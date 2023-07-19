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روسيا تصنف السفن المارة عبر البحر الأسود بـ "ناقلة للمعدات العسكرية"

روسيا تصنف السفن المارة عبر البحر الأسود بـ "ناقلة للمعدات العسكرية"
19 يوليو 2023 22:05

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تصنيف كل السفن المارة عبر البحر الأسود كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية" اعتبارا من يوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود" نقلته وكالة سبوتنيك: "بدءًا من الساعة 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".

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وشددت الوزارة على أن "التحذيرات الإعلامية ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة صدرت وفقا للإجراءات المعمول بها".

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
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