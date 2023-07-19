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موجة حارة تصل إلى ذروتها بإيطاليا

موجة حارة تصل إلى ذروتها بإيطاليا
19 يوليو 2023 19:51

أصدرت السلطات الإيطالية تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء فيما من المتوقع أن تصل درجة الحرارة لأعلى المستويات المسجلة اليوم، حسبما ذكر خبراء الأرصاد الجوية.

وأشاروا إلى أن المدن الواقعة شمالي البلاد ستتأثر بالموجة كجنوب البلاد الأشد حرارة. وحسبما نقل خبير الأرصاد أنطونيو سانو عن بيانات لخدمة الطقس الخاصة "إل ميتيو دوت آي تي" فقد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أعلى في بولونيا وفلورنسا فضلا عن المزيد من المناطق جنوبي البلاد.

وأصدرت وزارة الصحة تحذيرا من وصول درجات الحرارة إلى أعلى مستوى فيما يخص 23 مدينة كبرى اليوم.

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وكانت مناطق أبوليا وباسيليكاتا وكالابريا وسردينيا وصقلية هي الأكثر تأثرا. وقد تصل درجات الحرارة العظمى في جزيرتي سردينيا وصقلية إلى ما يتراوح بين 45 و 46 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تشهد روما أيضا ارتفاعا في درجات الحرارة. يشار إلى أن الطقس الحار مجهد بصفة خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال والمرضى. وتم فتح 28 مركزا صحيا في روما لتوفير مياه الشرب ومساحات منخفضة الحرارة. وتضع درجات الحرارة المرتفعة المستشفيات تحت ضغط متنام حيث تمتلئ أقسام الطوارئ.

وسجل الأطباء على مستوى البلاد زيادة بلغت 20 % في نداءات الطوارئ، حسبما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا". وذكر سانو أن درجة الحرارة التي تصل إلى 40 درجة مئوية ستتراجع شمالي البلاد اعتبارا من غد الخميس، لكنها ستظل مرتفعة في الجنوب. وبينما ستشهد المناطق الجنوبية انخفاضا طفيفا في الحرارة، إلا أن الانخفاض سيكون ملحوظا بالكاد في خضم الطقس الحار.

المصدر: د ب أ
إيطاليا
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