الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باكستان.. مقتل 13 عاملاً في انهيار جدار بعد هطول أمطار غزيرة

باكستان.. مقتل 13 عاملاً في انهيار جدار بعد هطول أمطار غزيرة
19 يوليو 2023 13:57

أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، مصرع 13 عاملاً على الأقل جراء انهيار جدار نفق قيد الإنشاء أسفل طريق سريع في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مع هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الدولة المعرضة للتأثر بتغير المناخ والواقعة في جنوب آسيا.

وأضاف المسؤولون أن هناك مخاوف من أن يكون العديد من العمال الآخرين، الذين كانوا يخيمون في موقع البناء، محاصرين تحت الأنقاض. وقال المتحدث باسم شرطة إسلام أباد تقي جواد إن هناك عملية إنقاذ جارية لإزالة الأنقاض.

وقال مسؤول الإنقاذ المحلي فاروق بات إن الجدار انهار بعد أن غمرت مياه الأمطار الخنادق التي تم حفرها في موقع البناء.

أخبار ذات صلة
قتلى في انهيارات أرضية بالهند
عاصفة رعدية قوية في عدة ولايات نمساوية

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في جميع أنحاء باكستان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أمس الثلاثاء، إن إجمالي عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات هذا العام وصل إلى 100 منذ بداية موسم الأمطار.

وفي العام الماضي، لقي أكثر من 2000 شخص حتفهم بسبب الفيضانات الكارثية وما تلاها من تفشي الأمراض في باكستان، عندما غمرت المياه ثلث البلاد، مما ألحق الضرر بـ 33 مليون نسمة.

المصدر: وكالات
الأمطار الموسمية
أمطار غزيرة
باكستان
آخر الأخبار
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
الرياضي
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
اليوم 21:15
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©