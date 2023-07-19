الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ترامب مطلوب للتحقيق

ترامب مطلوب للتحقيق
19 يوليو 2023 08:50

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تلقى رسالة من المدعي العام المكلف قضيته فسرها على أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول في واشنطن.

أخبار ذات صلة
حر شديد وأمطار غزيرة في مناطق متباعدة من أميركا
وزيرة الخزانة الأميركية: نرى تقدماً في العلاقات مع الصين ونتوقع المزيد

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة ... تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن السادس من يناير".
ولفت المرشح الأوفر حظًا في نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلى أنه مُنح "مهلة قصيرة من أربعة أيام" للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، "وهو ما يعني الاتهام والتوقيف".
واضاف ترامب، "هذه المطاردة هي تدخل بالانتخابات".
يواجه ترامب بالفعل اتهامات وجهها سميث، المدعي الخاص في هذه القضية، لإساءة التصرف بشأن وثائق حكومية سرية للغاية بعد مغادرة البيت الأبيض.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
الرياضي
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
اليوم 21:15
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©