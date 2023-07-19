"الصحة العالمية" تنصح سكان الأرض بالاستعداد لدرجات الحرارة المرتفعة

حث المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية السكان إلى الاستعداد لدرجات الحرارة المرتفعة، في ضوء موجة الحر التي تؤثر على معظم أنحاء القارة.

وأوضح هانز كلوج، مدير المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية أنه بدون الاستعداد المناسب، يمكن أن تكون الحرارة مميتة.

وأضاف كلوج في بيان يوم الثلاثاء: "بالإضافة إلى التكيف مع واقعنا الجديد هذا الصيف، يجب أن نتطلع إلى السنوات والعقود المقبلة".

وقال إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات إقليمية وعالمية لمكافحة أزمة المناخ بشكل فعال، والتي تشكل تهديداً وجودياً للبشرية. وأضاف كلوج أنه من الأهمية بمكان أيضاً إشراك الأجيال الشابة، التي تهتم بشكل خاص بقضايا المناخ وغالبا ًما تتدفق عليها الأفكار والحلول.

ونصح كلوج بعدد من التدابير للوقاية من الحرارة قدر الإمكان وبالتالي تجنب أسوأ العواقب الصحية للحرارة. وأشار إلى ضرورة البقاء بعيداً عن الحرارة عن طريق تجنب الخروج والقيام بأنشطة شاقة خلال الفترة الأكثر سخونة من اليوم.