الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس كوريا الجنوبية يحدد 13 منطقة كوارث بسبب الأمطار الغزيرة

رئيس كوريا الجنوبية يحدد 13 منطقة كوارث بسبب الأمطار الغزيرة
19 يوليو 2023 08:03

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الأربعاء عن تحديد 13 منطقة متضررة من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة.

وتشمل هذه المناطق بلدة ييه تشيون بإقليم كيونج سانج شمالي البلاد، ومدينتي جونج جو ونون سان بإقليم تشونج تشيونج جنوباً، ومدينة تشونج جو بإقليم تشونج تشيونج شمالاً، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

أخبار ذات صلة
بيونغ يانغ تحذّر من نشر غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي لي دو-وون في إفادة صحفية إن الرئيس أمر أيضاً هان تشانج-سوب نائب وزير الداخلية والسلامة الذي يقوم حالياً بدور القائم بأعمال وزير الداخلية والسلامة، بتقديم الدعم السريع للتعافي من الأضرار، وببذل جهود شاملة مع السلطات المعنية لمنع وقوع أضرار بشرية إضافية وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

كما وجه الرئيس تعليمات لوزير الزراعة بمساعدة المزارع المتضررة وإدارة العرض والطلب على المحاصيل الزراعية. وأفاد المتحدث بأنه تم الإعلان عن مناطق الكوارث الخاصة أولاً، بالمناطق التي اكتملت فيها عمليات المسح الأولية من أجل مساعدة المتضررين على العودة سريعاً للحياة اليومية. وتسببت الأمطار الغزيرة مؤخراً في مقتل 44 شخصاً على الأقل ونزوح الآلاف في المناطق الوسطى والجنوبية بالبلاد منذ الأسبوع الماضي، وفقاً للسلطات.

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
آخر الأخبار
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
الرياضي
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
اليوم 21:15
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©