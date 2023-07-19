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سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

إطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية (أرشيفية)
19 يوليو 2023 07:48

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليتي الإطلاق من منطقة سونن في بيونج يانج حيث حلق الصاروخان لمسافة 550 كيلومتراً قبل أن يتحطما في البحر، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

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وأدانت هيئة الأركان المشتركة عمليتي الإطلاق ووصفتهما بأنهما "عملين استفزازيين كبيرين يضران بالسلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضاً في المجتمع الدولي"، واعتبرتهما كذلك "انتهاكاً واضحاً" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتأتي عمليات الإطلاق بعد وقت قصير من وصول غواصة نووية أميركية إلى المنطقة. وتردد أن واشنطن وسول بدأتا حواراً أمنياً جديداً.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
سيول
صاروخ
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