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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا
19 يوليو 2023 07:35

قضى ما لا يقل عن 14 شخصاً في انهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة الاثنين على طريق يربط بوغوتا بجنوب شرق كولومبيا، وفق حصيلة جديدة أعلنت الثلاثاء.
وقال حاكم مقاطعة كونديناماركا نيكولاس غارسيا في فيديو نشره على تويتر إنه تم العثور على 14 جثة.
وأوضح أنه عُثر على ستة ناجين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وكان الكولونيل خورخي دياز مدير الحماية المدنية في المنطقة قد أعلن في وقت سابق العثور على ثماني جثث إحداها لطفل وستة جرحى، مشيراً إلى أن عشرة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.
وأضاف دياز "لدينا أيضاً 20 منزلاً مدمراً بالكامل".

وقال قائد الإطفاء ألفارو فارفان "بسبب الأمطار الغزيرة بعد ظهر ومساء الاثنين تشكلت سيول هائلة في قرية نارانخال". 
ووقع الانهيار الأرضي على بعد نحو ستين كيلومتراً من بوغوتا.

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المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
كولومبيا
الأمطار الغزيرة
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