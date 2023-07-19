الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال قوي يهز سواحل أميركا الوسطى

زلزال
19 يوليو 2023 07:20

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات قبالة سواحل السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا في أميركا الوسطى الثلاثاء، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بشكل فوري، وفقاً للسلطات السلفادورية.
وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي وقوع الزلزال عند الساعة 6.22 مساء (02,22 ت غ) في المحيط الهادي، على بعد نحو 66 كيلومترًا جنوب سواحل السلفادور.
وكانت الهيئة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات. كما أن وزارة البيئة السلفادورية عادت وحدّثت بياناتها لقراءة مقياس ريختر إلى 6.8 درجات.
وكتبت وزارة البيئة السلفادورية على تويتر "بناء على البيانات التي تمت مراجعتها، لا يوجد حتى الآن أي خطر من حدوث تسونامي في السلفادور".
وحدد الجيش السلفادوري منشأ الزلزال حيث تتصادم صفائح كوكوس وصفائح منطقة البحر الكاريبي التكتونية.
وذكرت سلطات الحماية المدنية السلفادورية أنها تعمل على رصد الأضرار في مناطق مختلفة من البلاد.
وفي هندوراس، قال منسق الإنذار المبكر للجنة الطوارئ الدائمة خوان خوسيه ريس للصحافيين إن جميع السكان "في جميع أنحاء البلاد" شعروا بالزلزال، وخاصة بالقرب من خليج فونسيكا المشترك مع السلفادور ونيكاراغوا.
وتسجل أميركا الوسطى نشاطا زلزالياً كبيراً بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يطلع على سير العمل في مشاريع الهلال الأحمر التنموية في سوريا
زلزال بقوة 6.4 درجة يهز الأرجنتين
المصدر: وكالات
زلزال
السلفادور
هندراوس
آخر الأخبار
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
الرياضي
«الإمارات القابضة للسيدات» يكشف عن قميصه بطواف فرنسا 2023
اليوم 21:15
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©