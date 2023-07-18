المغرب يعلن إنقاذ 900 مهاجر في 8 أيام

الرباط (وكالات)

أنقذت البحرية المغربية 845 مهاجراً في عرض البحر خلال 8 أيام، بينهم أكثر من 400 جنوب البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري أمس، في ظل تزايد المحاولات للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في الأطلسي.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 10 و17 يوليو، لـ 845 مرشحاً للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، يتحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء».

وأوضح أن «من ضمنهم نحو 400 شخص جرى إنقاذهم في المياه الوطنية بجنوب المملكة».

كما أشار إلى انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي خلال هذه العمليات.

كان هؤلاء بصدد محاولات عبور «في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) ودراجات مائية، وحتى عن طريق السباحة»، وفق المصدر نفسه.

يأتي ذلك في وقت تتزايد محاولات الهجرة غير النظامية باتجاه جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة، يسلكها مهاجرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى مغاربة.

وتسببت هذه المحاولات بغرق أو فقدان عشرات المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية.