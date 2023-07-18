«الرئاسي الليبي»: مستعدون لدعم أي مبادرة حقيقية بشأن الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، الاستعداد لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

تصريحات المنفي جاءت خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المنفي، إن «المجلس الرئاسي مستعد لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول للانتخابات في أقرب الآجال».

وأضاف البيان أن «باتيلي أطلع المنفي على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكن من كسر الجمود الليبي الحالي».

وأردف أن «باتيلي قدم إحاطة حول آخر الترتيبات مع مجموعة العمل الدولية المعنية بالمسار الأمني قبل اجتماعها في مدينة بنغازي هذا الأسبوع»، مجدداً دعمه لعمل المجلس الرئاسي في تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أول اجتماعاتها.

وشدد باتيلي، بحسب البيان «على شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي باعتباره مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف».

والأسبوع الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي، خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، وفق مصدر رسمي.

وقال عضو المجلس ماما سليمان بلال: «خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس تنص على تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وكذلك تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية».

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلاً في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن قوانينها «نهائية ونافذة».

وفي سياق آخر، تستضيف الكونغو، على مدار يومين، اجتماعات ليبية تضم شخصيات ممثلة عن الأطراف الليبية، لبحث استكمال مسار المصالحة الوطنية.

وحسب مصادر ليبية، فإن الاجتماعات التي تحتضنها العاصمة برازافيل، اليوم وغداً، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، تضم شخصيات ممثلة عن الأطراف الليبية من الجيش الوطني والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وغيرهم من القوى الليبية.

وفق المصادر، فإن المشاركين في الاجتماعات من مختلف الأطراف الليبية يشكلون «اللجنة التأسيسية» في حال التوافق على آلية العمل ووضع خطة للمضي قدماً في تنفيذ المصالحة الوطنية.

ومن المقرر أن يستعرض المشاركون التجارب المشابهة في بلدان أخرى التي حققت فيها المصالحة الوطنية أهدافها بالابتعاد عن الحرب والنزاعات ووحدت صفوف البلاد، من أجل استخلاص رؤية متفق عليها، لاستكمال مسار المصالحة الوطنية في ليبيا التي يقودها المجلس الرئاسي في ليبيا.

وتهدف الاجتماعات لوضع تصور خاص وآلية عمل لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، في إطار المبادرة التي اقترحها المجلس الرئاسي، في وقت سابق.