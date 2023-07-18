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نيجيريا.. الجيش يعلن تحرير 131 رهينة وقتل واعتقال 268 إرهابياً

أفراد من الجيش النيجيري
19 يوليو 2023 01:52

أبوجا (وكالات)

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أعلن الجيش النيجيري تحريره 131 رهينة من جماعات مسلحة، وذلك إثر عمليات عسكرية متزامنة نفذها في شمال البلاد وجنوبها.
 وأوضح متحدث أمني نيجيري، أن العمليات أسفرت أيضاً عن مقتل 28 مسلحاً، واعتقال 240 عنصراً إرهابياً تابعين لحركة «بوكوحرام»، وعناصر متعاونة معها، كما قامت القوات النيجيرية بحجز أسلحة وأجهزة اتصال خلال العمليات.
وأعمال العنف وعمليات الاختطاف في الأرياف هي أحد التحدّيات التي تواجه السلطات الرسمية. 
وتشهد المجتمعات الريفية عنفاً وجرائم واسعة النطاق في شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تخطف عصابات مسلحة عشرات الأشخاص من القرى وتطالب بفديات مالية للإفراج عنهم.
سمحت السلطات النيجيرية في وقت سابق،  لمواطنيها بحمل السلاح للدفاع عن النفس، وعليه قررت ولاية زامفارا النيجيرية البدء في إصدار تراخيص للأفراد لحمل أسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد عصابات الخاطفين المسلحة التي تسبب الفوضى.
 وينشط المسلحون، المعروفون محلياً باسم «قطاع الطرق»، من الغابات النائية في الشمال الغربي، وازدادت هجماتهم المميتة وعمليات الخطف التي تستهدف القرويين والمزارعين والمسافرين مؤخراً.

نيجيريا
الجيش النيجيري
بوكوحرام
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