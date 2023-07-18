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الأمم المتحدة تبدي قلقها من تصاعد العنف في «الكونغو الديمقراطية»

جندي يتبع لجيش الكونغو الديمقراطية (أرشيفية)
19 يوليو 2023 01:52

كينشاسا (وكالات)

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لقي 40 مدنياً على الأقل مصرعهم خلال 3 أيام في هجمات شنتها جماعات مسلحة في «إيتوري» شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة أمس، معربة عن قلقها من تصعيد كبير للعنف.
ودق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان «ناقوس الخطر بشأن تصعيد كبير للعنف في إيتوري».
وقال البيان: «الأسبوع الماضي قتل 40 مدنياً على الأقل خلال ثلاثة أيام في هجمات شنتها جماعات مسلحة بالقرب من بلدة بونيا».
ولفت إلى أنه «قتل في إيتوري هذا العام أكثر من 600 مدني ونزح 345 ألف شخص».

 

 

الأمم المتحدة
الكونغو الديمقراطية
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