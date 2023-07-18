ليبيا تسلِّم مهاجرين إلى الأمم المتحدة تمهيداً لترحيلهم

بنغازي (الاتحاد)

أعلنت السلطات الليبية، أمس، تسليم 81 مهاجراً غير شرعي إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم. وعُثِر على المهاجرين في الصحراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية. وقال البيان إن «جهاز حرس الحدود الليبي قام بتسليم 81 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة من الفئات المستضعفة من بينهم نساء وأطفال إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة». وأضاف البيان أن «الغرض من تسليمهم لمنظمة الهجرة هو نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيداً لعودتهم الطوعية لبلدانهم». وأوضح أن «هؤلاء المهاجرين تم التحفظ عليهم بمقر القاطع الأمني الحدودي العسة بعد العثور عليهم تائهين في الصحراء».

وأمس الأول، نشرت الداخلية الليبية مقطعاً مصوراً قالت إنه توثيق لعملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود مع تونس.

وأظهر الفيديو الذي صوّره مكتب الإعلام الأمني بالداخلية الليبية عشرات المهاجرين الأفارقة، بينهم نساء وأطفال، وهم في منطقة صحراوية خالية.