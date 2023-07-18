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الإمارات: تسريع الجهود في استخدام  الطاقة المتجددة وصولاً إلى «COP28»

الإمارات: تسريع الجهود في استخدام  الطاقة المتجددة وصولاً إلى «COP28»
19 يوليو 2023 01:53

نيويورك (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الحرص على تسريع الجهود المكثفة لمعاهدة ميثاق الطاقة بشأن استخدام الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام والاستمرار في دفع التقدم وصولاً إلى مؤتمر الأطراف «COP28»، مشيرةً إلى أن الحلول الشاملة تعتبر الركيزة الأساسية لمعالجة تأثير التغير المناخي على الدول الجزرية.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: «عقدت دولة الإمارات والنرويج نقاشاً، سلطت خلاله الضوء على التقدم الذي أحرزته معاهدة ميثاق الطاقة بشأن استخدام الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام».
وأضافت: «أشار السفير أبو شهاب في كلمة له إلى حرص دولة الإمارات على تسريع الجهود المكثفة للمعاهدة، والاستمرار في دفع التقدم وصولاً إلى مؤتمر الأطراف COP28». ورحبث البعثة الدائمة للدولة في تغريدة أخرى، بماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف «COP28»، في بعثة الدولة بنيويورك.  
وقالت: «اجتمع سعادته مع ممثلي الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية، للنقاش حول كيفية تحويل الطموح إلى عمل خلال انعقاد مؤتمر الأطراف COP28».  
وأضافت: «تعد الحلول الشاملة الركيزة الأساسية لمعالجة التأثير غير المتناسب للتغير المناخي على الدول الجزرية».

الإمارات
الطاقة المتجددة
COP28
الطاقة
مؤتمر الأطراف
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