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مقتل 5 إرهابيين واعتقال 2 بعمليتين في كركوك

أرشيفية
19 يوليو 2023 01:52

هدى جاسم (بغداد)

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أفاد بيان عسكري عراقي، أمس، بمقتل 5 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي واعتقال اثنين آخرين، في عمليتين منفصلتين في محافظة كركوك.
وذكرت خلية الإعلام الأمني لدى قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، أن «وحدة خاصة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية إنزال جوي على مخبأ لداعش قرب قرية كتكه في ناحية ألتون كوبري في قضاء الدبس  بمحافظة كركوك، أسفرت عن مقتل 5 من عناصر التنظيم الإرهابي، وضبط أسلحتهم ومعداتهم».
وأوضحت أن «قوات جهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال اثنين من عناصر التنظيم في عملية منفصلة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب بكمين محكم، حيث اشتركا بعمليات القتال ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي، كان أبرزها في معارك التحرير ومعارك الفتحة وقاطع علاس والعجيل».
وفي سياق آخر، تظاهر عشرات العراقيين أمس، في بغداد تنديداً بنقص المياه والكهرباء، وسط صيف شديد الحرّارة.
ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض آثار التغير المناخي، ويشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف وفق السلطات.

 

كركوك
العراق
داعش
الإرهاب
الجيش العراقي
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